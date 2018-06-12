Дырка какая, сейчас упадут, - воздушный шар наткнулся на фонарные столбы во время взлета на празднике в Ханты-Мансийске. К счастью, воздухоплаватели благополучно вернулись на землю и в результате инцидента никто не пострадал.

Жительница Ханты-Мансийска разместила в сети кадры неудачного взлета воздушного шара, который попытались поднять в воздух во время праздника во вторник, 12 июня.Летательный аппарат оторвался от земли, после чего его начало болтать из стороны в сторону."Два раза шар наткнулся на фонарный столб. В итоге фонарь отлетел, а сам шар был порван в двух местах", — рассказал автор ролика.К счастью, в результате инцидента никто не пострадал.