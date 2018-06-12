Ежегодный легкоатлетический сверхмарафон посвящен памяти легендарного борца с наркопреступностью генерал-лейтенанта милиции Александра Сергеева.

«Спорту – ДА! Наркотикам – НЕТ!» - под таким девизом прошел детско-юношеский легкоатлетический сверхмарафон «Дети против наркотиков – Я выбираю спорт!».Ежегодный многодневный пробег посвящен памяти генерал-лейтенанта милиции Александра Сергеева – легендарного борца с наркопреступностью, стоявшего у истоков создания органов по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, и врача с мировым именем, сверхмарафонца Эдуарда Яковлева.Организаторами спортивного мероприятия выступили МВД России совместно с Московской областной общественной организацией «Сверхмарафоновцы – за здоровый образ жизни».В течение 11 дней участники преодолели более тысячи километров, пробежав по территории разных регионов страны.В маршрут легкоатлетического сверхмарафона вошли сразу три города Владимирской области: Суздаль, Юрьев-Польский и Кольчугино.В каждом из населенных пунктов участников сверхамарофона поддерживали местные жители и полицейские, обеспечивающие правопорядок и безопасность движения колонны спортсменов вдоль трасс. В городе Кольчугино финальную в области дистанцию вместе с ребятами пробежал заместитель начальника УНК УМВД России по Владимирской области подполковник полиции Андрей Лёвин.На митинге, который состоялся после финиша пробега, он вручил всем участникам памятные подарки и обратился с напутственным словом. Андрей Федорович отметил важность ключевой цели спортивного мероприятия – популяризацию здорового образа жизни, отказ от вредных привычек и пагубных зависимостей. Также он выразил уверенность в том, что в следующем году обязательно вновь вместе с коллегами поддержит марафонцев, которые своим примером показывают, что здоровому человеку и многие сотни километров преодолеть несложно.