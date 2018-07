Пользователи интернета активно обсуждают видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Глядя на эти кадры, появляется ощущение, что у канадского лидера сползает левая бровь. Из-за этого в Twitter появилось немало шуток на тему того, что Трюдо носит фальшивые брови.

Пользователи интернета обсуждают видео с пресс-конференции премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Глядя на эти кадры, появляется ощущение, что у канадского лидера сползает левая бровь. Из-за этого в Twitter появились шутливые предположения о том, что брови у Трюдо наклеены.Так, пользователь Рос МакКулох, опубликовавший в своем аккаунте это видео, предполагает, что Трюдо расстроен, поскольку узнал, что президент США Дональд Трамп вводит пошлины на фальшивые брови.Justin Trudeau is upset because he has found out that Donald Trump is putting up Tariffs on fake eyebrows