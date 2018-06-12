Представитель Украины в гуманитарной подгруппе нормандской четверки Ирина Геращенко сообщила о прогрессе в переговорах Москвы и Киева об обмене задержанными и осужденными.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе "нормандской четверки" Ирина Геращенко сообщила о прогрессе в переговорах Москвы и Киева об обмене задержанными и осужденными гражданами двух стран. Речь также шла о скорейшей организации очередной волны обмена пленными между Киевом и республиками Донбасса, пишет РИА Новости.По словам Геращенко, Украина готова к компромиссу в этих вопросах. Как рассказал Геращенко глава МИД Украины Павел Климкин, в "нормандском формате" впервые обсуждалась инициатива допуска омбудсменов к задержанным в РФ и в Украине.Глава МИД РФ Сергей Лавров, в свою очередь, заявил, что на полях саммита "нормандской четверки" в Берлине беседовал тет-а-тет с Павлом Климкиным."Обсудили, в том числе, вопрос обмена удерживаемыми лицами и необходимость подкрепить авторитетом ООН миссию ОБСЕ на Донбассе", — сказал Лавров.В целом, министры иностранных дел России, Германии, Франции и Украины поручили политдиректорам продолжить согласование параметров возможной миссии ООН на востоке Украины. Стороны подтвердили неизменную поддержку минским соглашениям.