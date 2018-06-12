Российский посол в Эстонии Александр Петров встретился во вторник с капитаном парома Петербург, арестованного в Таллине за долги. Капитан Николай Шашков был приглашен в дипмиссию на праздничный прием по случаю Дня России. Посол считает ситуацию с Петербургом очень сложной.

Российский посол в Эстонии Александр Петров встретился во вторник с капитаном парома "Петербург", арестованного в Таллине за долги. Капитан Николай Шашков был приглашен в дипмиссию на праздничный прием по случаю Дня России.Посол считает ситуацию с "Петербургом" очень сложной. Он рассказал, что владельцы судна фактически бросили экипаж и дорогостоящий паром на произвол судьбы. "Мы узнали, что экипажу выплатили зарплату за февраль, но сейчас уже июнь месяц", — отметил он.По словам Петрова, 15 июня должна состояться смена экипажа, и вполне возможно, что предыдущий экипаж просто уволят, не рассчитавшись и ничего не объясняя. "Мы поддерживаем контакты с экипажем и со своей стороны постараемся принять меры, чтобы облегчить их положение", — приводит слова российского дипломата РИА Новости.Посол сообщил также, что ходе беседы капитан не озвучивал каких-то конкретных просьб со стороны экипажа. "Пока они удовлетворены тем, что мы информируем Москву о ситуации на пароме", — отметил Петров.Российский паром "Петербург" арестован за долги агентам по снабжению судна (350 тысяч евро) и по зарплате экипажу (30 тысяч евро). Судно находится в таллинском порту Пальяссааре с конца апреля. Предприятие-собственник собиралось поставить его на ремонт, но работы так и не начались.