Этот праздник символизирует мощь и величие нашего государства, глобальную национальную идею и единение народов...

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют личный состав органов внутренних дел, федеральных государственных гражданских служащих, работников и ветеранов с Днем России!Этот праздник символизирует мощь и величие нашего государства, глобальную национальную идею и единение народов. В самые сложные периоды истории российского государства его неизменно спасали крепость духа и сплоченность граждан, которые всегда были едины в стремлении сделать Отечество независимым и сильным.День России – это еще один повод вспомнить о подвигах наших отцов и дедов, задуматься о настоящем и будущем нашего Отечества, о том, что мы сделали и что нам вместе еще предстоит сделать для его укрепления и развития.Обеспечение надежной защиты москвичей и гостей столицы от преступных посягательств – главная задача сотрудников ГУ МВД России по г. Москве, которые, храня верность Присяге и служебному долгу, с честью и достоинством выполняют поставленные государством задачи.В этот праздничный день желаю вам благополучия, мирного неба над головой, успехов в осуществлении намеченных целей и свершений во имя Отечества!Начальник ГУ МВД России по г. Москвегенерал-лейтенант полиции О.А. Баранов