К атакующему полузащитнику московского Спартака Квинси Промесу проявляет интерес миланский Интер. Напомним, контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года.

К атакующему полузащитнику московского "Спартака" Квинси Промесу проявляет интерес миланский "Интер". Напомним, контракт между клубом и 26-летним футболистом рассчитан до июня 2020 года.Как отмечает ТАСС, "Интер" сделал предложение в размере 47 миллионов евро. При этом британские СМИ сообщали, что в трансфере игрока заинтересованы английские клубы "Тоттенхэм", "Саутгемптон" и "Ньюкасл".