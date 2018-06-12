На торжественном приеме в Кремле во вторник по случаю Дня России выступил президент РФ Владимир Путин.

На торжественном приеме в Кремле во вторник по случаю Дня России выступил президент РФ Владимир Путин.Лидер страны обратился к гражданам с призывом активно участвовать в решении стоящих перед страной задач. В этом президент видит незыблемость суверенитета России. По мнению Путина, преданность Отчизне помогла многонациональному народу пережить "немало переломных этапов и очень тяжелых испытаний", пишет ТАСС.Путин поблагодарил лауреатов Государственной премии, получивших ее в Кремле, за "преданность духовным и гуманистическим ценностям". По словам президента, увлеченность награжденных своим делом вдохновляет. Президент отметил, что лауреаты, "безусловно, обладают той внутренней свободой, которая открывает простор для реализации талантов".