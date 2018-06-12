Российские моряки, брошенные судовладельцем в Японии, обратились к властям России с просьбой о помощи

Российские моряки, брошенные судовладельцем в Японии, обратились к властям России с просьбой о помощи, пишет ТАСС. Председатель дальневосточного профсоюза моряков Николай Суханов рассказал, что россияне направили письма в профсоюз и генконсульство РФ.Судно Tredecim под флагом Танзании перевозило грузы в Японском море и в феврале 2018 года было повреждено. Tredecim отбуксировали в порт Вакканай. Уже полгода оставшиеся на судне четыре члена не получали зарплату. У них закончилось топливо и продукты питания, причем старшему помощнику капитана требуется лечение."Эти моряки не застрахованы. Нанимали их на судно не в России, а где-то в Китае, установить судовладельца будет сложно", — сказал Суханов.Власти Японии не позволят оставить судно совсем без экипажа, поэтому на нем придется оставить вахту.