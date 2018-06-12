Москва положительно оценивает итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына

Кремль положительно оценил итоги встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.Российское внешнеполитическое ведомство отмечает, что стремление к нормализации отношений между этими странами отражено в итоговом совместном заявлении и является частью урегулирования комплекса проблем Корейского полуострова, в том числе ядерную.Глава МИД Сергей Лавров оценил факт встречи как позитивный, несмотря на то, что итоговые документы пока не опубликованы. Необходимым шагом для снижения напряженности на Корейском полуострове является прекращение провокаций со стороны США."Позитивно оцениваем заявление президента США о неуместности проведения военных учений в процессе переговоров. Убеждены, что прекращение провокационных действий является необходимым шагом в направлении снижения уровня напряженности вокруг полуострова, создания там атмосферы доверия", — говорится в сообщении МИД.Во вторник в Сингапуре состоялся первый в истории саммит лидеров США и КНДР. По итогам встречи Ким Чен Ын назвал подписание итогового документа саммита "новым стартом" в отношениях КНДР и США стран и пообещал "большие перемены" в будущем. Вашингтон и Пхеньян намерены объединить усилия по построению "продолжительного и стабильного режима мира". Также стороны обязались работать над поиском останков военнопленных, погибших в Корейской войне 1950—1953 гг.Дальнейшие контакты между сторонами будут поддерживаться госсекретарем США Майком Помпео и представителем КНДР соответствующего ранга. Дипломатических отношений между США и КНДР на данный момент нет, формально США и КНДР находятся в состоянии войны. Интересы Вашингтона в Пхеньяне делегированы посольству Швеции.