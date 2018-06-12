Гости преподнесли ветерану цветы и ценные подарки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни...

Заместитель начальника СЧ ГСУ ГУ МВД России по г. Москве полковник юстиции Игорь Кружилин, председатель Совета ветеранов Юрий Новиков поздравили с Днем рождения ветерана Великой Отечественной войны, ветерана органов внутренних дел Борисову Пелагею Алексеевну. Гости преподнесли ветерану цветы и ценные подарки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.Пелагея Алексеевна родилась 10 июля 1922 года в селе 1-я Керша, Матоновского района, Тамбовской области. В 1941 году была призвана в Красную Армию. С 1941 по 1944 годы участвовала в Великой Отечественной войне в составе 54-го отдельного полка связи 25-й Армии Дальневосточного округа. Служила начальником радиостанции 45-ПК.В столице работала секретарем в 19-м отделении милиции, паспортисткой в 14-м отделении ОРУД ГАИ УВД Мосгорисполкома, секретарем-машинисткой 4 отдела, инспектором канцелярии СУ УООП Исполкома Моссгорсовета».За годы Великой Отечественной войны и службы в милиции Пелагея Алексеевна награждена медалями «За победу над Японией», «XX лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За трудовое отличие».В завершение встречи гости преподнесли ветерану цветы и ценные подарки с пожеланиями крепкого здоровья и долгих лет жизни.Главное следственное управление ГУ МВД России по г. Москве(499) 978-04-53