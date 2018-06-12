Смерть 63-летнего кардиохирурга Якова Бранда подтвердил его сын Павел Бранд. Прощание с известным врачом состоится 15 июня в 11 утра в НИИ имени Склифосовского (исторический корпус).

Смерть 63-летнего кардиохирурга Якова Бранда подтвердил его сын Павел Бранд.Прощание с известным врачом состоится 15 июня в 11 утра в НИИ имени Склифосовского (исторический корпус).Яков Бранд родился 20 мая 1955 года в Одессе. Отец Бениамин Вольфович — хирург, мать Анна Яковлевна — дерматовенеролог, В 1979 году окончил Одесский мединститут. С 1981 года работал в Москве. Долгие годы руководил отделом неотложной кардиохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Доктор медицинских наук, член Ассоциации сердечно-сосудистых хирургов России и других стран, лауреат Государственной премии РФ за открытия в лечении ишемической болезни сердца у онкологических больных, передает ТАСС.