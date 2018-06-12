Один из пролетов моста был поврежден во время весеннего паводка

Один из пролетов моста был поврежден во время весеннего паводкаСамый длинный пешеходный деревянный мост России открылся после ремонта во Владимирской области, сообщает . Речь идет о Типографском мосте, который находится в Киржаче.Мост через реку Киржач и болотистый пойменный луг пострадал во время весеннего паводка. Один из его пролетов смыло мощным течением реки 12 апреля. В результате сотрудники местной типографии и мебельной фабрики, добираясь до работы, вынуждены были делать крюк длиной почти три километра.Типографский мост открыли 6 августа 2016 года. Его строительство обошлось в миллион рублей. Средства выделила Киржачская типография, в честь которой он и получил название. Длина деревянного моста составляет 555 метров. Он включен в Книгу рекордов России.