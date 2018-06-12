Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал РИА Новости переход авианосной ударной группы ВМС США в восточный район Средиземного моря.

Глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов прокомментировал РИА Новости переход авианосной ударной группы ВМС США в восточный район Средиземного моря.Шаманов считает, что России не следует расслабляться, потому что американцы вместо декларируемой борьбы с террористами могут нанести удар по правительственным сирийским войскам.Шаманов отметил, что повлиять на перемещения авианосца "Гарри Трумэн" и кораблей сопровождения Россия не может. "Наращивание мускулов в этом районе приведет только к нагнетанию обстановки", — сказал депутат.