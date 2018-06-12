Управлявший катамараном был пьян. Следствие оценило степень опьянения капитана судна как среднее, в его крови обнаружено 2,17 промилле алкоголя.

Капитан катамарана, столкнувшегося минувшей ночью на Волге с баржей, был пьян, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника Волгоградского бюро судмедэкспертизы Вячеслава Барканова."В Волгоградские областные бюро судмедэкспертизы поступили 11 тел, исследованы восемь тел. У капитана судна обнаружен алкоголь в крови в концентрации 2,17 промилле, что соответствует средней степени алкогольного опьянения", — сказал Барканов, отметив, что сильная степень опьянения начинается от 2,5 промилле.Ранее сообщалось, что ночью в понедельник под Волгоградом произошло столкновение катамарана с баржей. Катамаран столкнулся с баржей в 250 метрах от берега Волги. Судно было перегружено, им управлял владелец — бывший глава Калачевского района Волгоградской области, судимый за изнасилование и побои Дмитрий Хахалев. Катамаран не был зарегистрирован, не имел лицензии на перевозку пассажиров. По свидетельству очевидцев, судно шло на высокой скорости без сигнальных огней. В результате столкновения с баржей Хахалев погиб.В результате столкновения погибли 11 человек, в том числе одна несовершеннолетняя девушка. Пятеро пассажиров были спасены.