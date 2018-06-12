В путинской России продолжает жить и здравствовать советское зло, и возвращать Россию в большую восьмерку было бы ошибкой. Такое мнение высказал телеканалу ABC News член Сената Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм.

В "путинской России" продолжает жить и здравствовать "советское зло", и возвращать Россию в "большую восьмерку" было бы ошибкой. Такое мнение высказал телеканалу ABC News член Сената Конгресса США от Республиканской партии Линдси Грэм.Сенатор не согласен с недавним заявлением президента США Дональда Трампа о том, что формат G8 с участием России был бы гораздо эффективней нынешней "семерки", передает РИА Новости."Советский Союз, может, и развалился, но зло, которое он воплощает, живет и здравствует в путинской России", — категоричен Грэм. По его словам, президент России — не друг Соединенным Штатам, он разрушает демократии повсюду и пытается сделать это "на заднем дворе" американцев. Однако, признает Грэм, диалог с Москвой необходимо продолжать.После высказываний Трампа о возвращении России в G8 пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Москва делает акцент на других форматах. А сам Владимир Путин на пресс-конференции по итогам своего визита в Китай 10 июня напомнил, что Россия из "большой восьмерки" и не выходила."Что касается возврата России в "семерку" — "восьмерку", мы из нее не выходили. Коллеги в свое время отказались приезжать в Россию по известным соображениям. Пожалуйста, мы будем рады всех видеть у нас в Москве", — сказал тогда российский президент.