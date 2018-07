Мир на Корейском полуострове может воцариться только благодаря дипломатии, заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, комментируя встречу в Сингапуре лидеров США и КНДР.

Мир на Корейском полуострове может воцариться только благодаря дипломатии, заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, комментируя встречу в Сингапуре лидеров США и КНДР.Полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова – достижимая цель, об этом говорит заявление, подписанное Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном.Могерини подчеркнула, что саммит, положивший начало позитивным изменениям в межкорейских отношениях и на полуострове, состоялся благодаря мудрости и решимости президента Республики Корея Мун Чжэ Ина, передает "Интерфакс".Глава МИД Великобритании Борис Джонсон написал твит, что стремление КНДР к денуклеаризации – гарантия процветающего будущего.Welcome the news that President Trump and Kim Jong Un have held constructive talks in Singapore. The DPRK’s commitment to complete denuclearisation of the Korean Peninsula is an important first step towards a stable and prosperous future.— Boris Johnson (@BorisJohnson) 12 июня 2018 г.Японский премьер-министр Синдзо Абэ заявил, что Токио приложит усилия для решения вопросов, связанных с Северной Кореей, в сотрудничестве с международным сообществом, в частности, с Россией. Кроме того, Абэ собирается позднее провести переговоры по телефону с Трампом.Написал твит по поводу встречи двух лидеров и украинский президент Петр Порошенко. Порошенко считает, что благодаря решительному лидерству президента Трампа путь к установлению мира на Корейском полуострове сейчас уже не является таким невозможным.I welcome the outcome of historic meeting of the US President with the leader of the DPRK in Singapore. Thanks to the decisive leadership of President Trump the path to peace on the Korean Peninsula seems not be impossible.— Петро Порошенко (@poroshenko) 12 июня 2018 г.Встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа состоялась во вторник в гостинице "Капелла" на острове Сентоса. В итоге стороны подписали итоговый документ. В нем Трамп и Ким Чен Ын обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.