Критика в адрес Трампа обойдется Канаде в кругленькую сумму, заявил американский президент. Президент США озвучил также претензии в адрес Китая и стран Евросоюза.

Трамп пригрозил канадскому премьеру Трюдо тем, что критика в его адрес будет дорого стоить Канаде, сообщает Интерфакс. Заявление было сделано в Сингапуре на пресс-конференции, посвященной итогам встречи лидеров Северной Кореи и США.Комментируя 44-й саммит G7, проходивший в Квебеке 8—9 июня, Трамп отметил, что критические замечания канадского премьер-министра Джастина Трюдо, касающиеся торговых связей между США и Канадой, а также повышение пошлин в отношении американских товаров, обойдутся северному соседу в "кругленькую сумму". Правда, в целом Трамп оценил встречи в рамках форума как "очень хорошие".В тот же день в интервью телеканалу Эй-би-си президент США назвал торговые сделки, заключенные с Китаем, а также со странами Евросоюза, "бедствием". По мнению Трампа, из-за них американская экономика теряет миллиарды долларов ежегодно. "Наши торговые соглашения с Китаем и такими странами, как Германия, — это бедствие для нас. Мы потеряли 151 миллиард долларов в прошлом году!" — отметил он, имея ввиду высокие таможенные пошлины этих стран и внешнеторговый дефицит, который американский лидер оценил в 817 миллиардов долларов. В числе прочих претензий, Трамп посетовал на отказ стран Евросоюза от импорта сельхозпродукции из США.Ранее Америка ввела повышенные таможенные пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза, Канады и Мексики. Евросоюз обещал принять ответные меры к началу июля.