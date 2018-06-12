Установлены личности всех одиннадцати погибших в результате столкновения частного катамарана с баржей на Волге. Это четверо мужчин и семь женщин, в том числе несовершеннолетняя девушка.

Установлены личности всех одиннадцати погибших в результате столкновения частного катамарана с баржей на Волге. Это четверо мужчин и семь женщин, в том числе несовершеннолетняя девушка. Трое из пяти спасенных пассажиров катамарана находятся в больнице, их состояние стабильно, с ними работают психологи.В числе погибших — двое сотрудников ГИБДД сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник. Один погиб вместе с женой и 17-летней дочерью, другой — вместе с супругой.Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров на заседании оперативного штаба объявил о завершении поисково-спасательных работ на месте столкновения судов, передает РИА Новости. Соответствующим службам поручено проверить эксплуатацию всех транспортных и туристических судов в области на предмет соответствия законодательству.Как рассказал ранее агентству ТАСС источник в экстренных службах региона, катамаран шел от одного берега реки к другому без навигационных огней. На сухогрузе, шедшем по судовому ходу, судно с людьми не увидели.