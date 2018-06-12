Утром 12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд. Ему было 63. Кончину медика подтвердил его сын Петр.

Утром 12 июня в Москве умер известный кардиохирург Яков Бранд. Ему было 63. Кончину медика ТАСС подтвердил его сын Петр.Яков Бранд родился 20 мая 1955-го в Одессе в семье докторов. В 1979-м окончил Одесский мединститут, через два года начал работать в Москве. Стал доктором медицинских наук, руководил отделом неотложной кардиохирургии в Склифе, вел несколько передач на ТВ. За открытия в области лечения ишемической болезни сердца у онкобольных Бранд получил Госпремию РФ.