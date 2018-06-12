Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу ABC по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре.

Президент США Дональд Трамп дал интервью телеканалу ABC по итогам саммита с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре. Трамп заявил, что доверяет главе Северной Кореи, пишет ТАСС.Президент США напомнил, что люди, которым меньше всего веришь, зачастую являются самыми достойными, и наоборот. "Думаю, он верит мне, а я верю ему", — подчеркнул Трамп. Впрочем, как реалист, Трамп допускает смену вектора отношений через год. "Такое всегда возможно", — констатировал он.Трамп отверг равенство в отношениях с Ыном. "Нет, я так не думаю", — отметил он.Президент США подсластил пилюлю, пообещав прекратить совместные с Южной Кореей военные учения в районе Корейского полуострова. "Учения обходятся США в миллиарды долларов", — уточнил Трамп.Трамп готов признать свою ошибку, если выбранный им путь развития контактов с КНДР закончится провалом. "Конечно, такое сложно представить, но я что-нибудь придумаю. Придумаю способ, как это признать", — рассмеялся Трамп.Президент США заявил, что антикорейские санкции продолжат свое действие еще какое-то время. Вместе с тем, по словам Трампа, он хотел бы в перспективе снять санкции с КНДР. "Санкции не могут быть сняты без существенного улучшения ситуации с правами человека в КНДР", — уточнил он.