Турецкие инженеры из концерна FNSS вооружат свою бронетехнику российскими противотанковыми управляемыми ракетами Корнет-Э.

Турецкие инженеры из концерна FNSS вооружат свою бронетехнику российскими противотанковыми управляемыми ракетами "Корнет-Э". Представитель FNSS Сем Алтинишик считает такой шаг логичным, так как ракеты, разработанные тульским "Конструкторским бюро приборостроения", стоят на вооружении турецкой армии.На выставке "Евросатори-2018" турецкие оружейники представили боевую машину "Парс" с колесной формулой 4х4, которая уже вооружена ПТУР "Корнет-Э", пишет ТАСС. Российские ракеты очень популярны в Турции. Компания "Отокар" оснастила свою новую бронемашину "Тюльпар-С" счетверенной пусковой установкой "Корнет-Э".Министерство обороны Турции уже заказало несколько сотен машин "Парс" и самоходных противотанковых ракетных комплексов "Каплан".