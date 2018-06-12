В поддержку своего иска к России в суде ООН Украина передала меморандум.

В поддержку своего иска к России в суде ООН Украина передала международным чиновника меморандум. В нем Украина обвиняет РФ в финансировании терроризма и расовой дискриминации. По словам министра иностранных дел Украины Павла Климкина, 29 томов документа весят около 90 килограммов.Как написал президент Украины Петр Порошенко в Facebook, меморандум поможет доказать вину России в поддержке терроризма и поставках оружия на Украину, а также дискриминации крымских татар и украинцев в Крыму.Международный суд ООН не принял обвинений в поддержке терроризма, но прислушался к обвинениям в расовой дискриминации и ввел временные меры. Такие меры призваны предотвратить ухудшение конфликтной ситуации до решения суда ООН, пишет РИА Новости.Представители России постоянно отвергают обвинения такого рода со стороны Киева и стран Запада. В Москве уверены, что юрисдикция Международного суда ООН не распространяется на внутриукраинский конфликт, стороной которого Россия не является.