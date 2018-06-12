Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе переговоров с президентом Украины Петром Порошенко пригласил Киев принять участие в проекте Южного газового коридора.

Президенты Украины и Азербайджана озабочены расширением взаимодействия в энергетической сфере. Президент Азербайджана Ильхам Алиев пригласил украинского лидера Петра Порошенко принять участие в проекте "Южного газового коридора" (ЮГК).Кроме того, Алиев выразил благодарность Порошенко за поддержку в открытии Торгового дома Азербайджана в Киеве, передает РИА Новости.Южный газовый коридор — проект расширения Южнокавказского газопровода (Баку — Тбилиси — Эрзурум), а также постройки в Турции газопровода TANAP и его продления по Европе — газопровода TAP. Предполагаемая протяженность проекта — 3500 километров Основная цель проекта — повышение безопасности поставок газа в Европу.В качестве ресурсной базы на начальном этапе рассматривается месторождение "Шах-Дениз" на шельфе Каспийского моря с запасами 1,2 триллиона кубометров газа. В конце прошлого года стоимость ЮГК оценивалась в 41,5 миллиарда долларов.