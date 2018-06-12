Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Это премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности. Церемония награждения традиционно проходит в Кремле в День России.

Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды. Это премии за достижения в области науки и технологий, литературы и искусства, а также в области гуманитарной деятельности. Церемония награждения традиционно проходит в Кремле в День России.Президент поблагодарил лауреатов госпремий за преданность духовным и гуманистическим ценностям и истинное служение российской культуре, науке, образованию и просветительству. Он также поздравил их и пожелал новых свершений, передает телеканал "Россия 24".Среди лауреатов премий в этом году — академик, главный эндокринолог Минздрава России Иван Дедов, директор калининградского Музея мирового океана Светлана Сивкова, художественный руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман. Лауреатом премии в области гуманитарной деятельности стала выдающийся российский и советский искусствовед Ирина Антонова, которая сейчас занимает должность президента Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина.По словам президента, имя Ирины Антоновой "относится к блестящей плеяде деятелей отечественной культуры" и давно вошло в историю мирового искусства."В российской культуре есть и уже всегда будет эпоха Антоновой, — отметил Путин. — Достижения Ирины Александровны в гуманитарной деятельности — поистине выдающиеся. Искренне рад поздравить Вас, дорогая Ирина Александровна, с высокой наградой!"