«Викторина, посвященная достопримечательностям России, доступна на главной странице официального интернет-сайта МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

«В преддверии Дня России сотрудники пресс-служб территориальных органов МВД России подготовили викторину "Моя полиция - моя Россия" - «фотовопросы» из самых интересных и красивых мест, расположенных в разных субъектах РФ. Участникам викторины надо по фотографиям и описаниям к ним угадать, какой субъект Российской Федерации или город является ответом на «фотовопрос». Ваши ответы на 36 вопросов викторины ждем по адресу электронной почты spasibo@mvd.gov.ru в течении 10 дней. Победители - кто первыми и правильно ответят на все вопросы викторины, получат памятные сувениры от МВД России», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. «Отвечая на вопросы викторины «Моя полиция – моя Россия», посетители нашего сайта смогут не только проверить свои знания, но и совершить виртуальную прогулку по различным регионам нашей необъятной страны, увидеть уникальные достопримечательности самых дальних уголков России», - подчеркнула Ирина Волк.