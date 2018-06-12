Испанская Национальная полиция ведет обыски в департаменте экономики правительства Каталонии в рамках расследования дела о прошедшем 1 октября 2017 года референдуме о независимости региона. Также испанские полицейские производят обыски в каталонском Центре телекоммуникаций и информационных технологий и в группе мультимедийных коммуникаций Mediapro.

Испанская Национальная полиция ведет обыски в департаменте экономики женералитета (правительства) Каталонии в рамках расследования дела о прошедшем 1 октября 2017 года референдуме о независимости региона. По данным газеты El Pais, по этому делу на данный момент задержан один человек.Также испанские полицейские производят обыски в каталонском Центре телекоммуникаций и информационных технологий и в группе мультимедийных коммуникаций Mediapro, штаб-квартира которой находится в Барселоне. В рамках расследования дела о референдуме 1 октября ранее проводились обыски и в других учреждениях Каталонии, передает ТАСС.В голосовании 1 октября приняли участие 2,28 миллиона из 5,31 миллиона каталонцев, имеющих право голоса. 90,18 проголосовавших высказались за выход Каталонии из состава Испании. Мадрид с самого начала заявлял, что считает каталонский референдум нелегитимным, а после него задействовал 155-ю статью Конституции Испании. Она предусматривает прямое правление Мадрида в Каталонии.Действие 155-й статьи было автоматически прекращено, когда 2 июня в Каталонии было приведено к присяге новое правительство. Его возглавил Ким Торра. При этом на внеочередных выборах в Каталонии в декабре также победили сторонники независимости; этой же идеи придерживается и новое правительство.Также 2 июня в Испании вступил в должность новый премьер-министр Педро Санчес. Кабинету министров его предшественника Мариано Рахоя испанский парламент ранее вынес вотум недоверия.