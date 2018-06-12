За время войны в Афганистане несколько офицеров пропали без вести.

Председатель российско-американской комиссии по военнопленным генерал-полковник Валерий Востротин рассказал "Интерфаксу" подробности поиска советского летчика, попавшего в плен к душманам в 1987 году. За время войны в Афганистане несколько офицеров пропали без вести.Востротин рассчитывает, что помощь в установлении личности летчика и возвращении его на родину окажут письменные запросы, направленные в МИД России, руководству Госдумы и партнёрам в США.Предположительно, пропавшего россиянина зовут Сергей Пантелюк, 1962 года рождения."В письмах также упомянуты и другие фамилии советских лётчиков", — сказал Востротин. В писках пропавших значатся Александр Миронов и Александр Баранов.Пантелюка ищут российские дипломаты в Пакистане, почетный консул России в Пешаваре Арсалла-хан. К сожалению, усилия дипломатов до сегодняшнего дня ограничивало отсутствие официальных запросов. "В посольство России в Афганистане никто по этому поводу не обращался", — рассказал пресс-атташе российской дипмиссии Алексей Косарев.