В торжественной церемонии приняли участие руководители МВД России и ФСБ России, представители посольств, Оргкомитета «Россия-2018», FIFA и депутаты Госдумы.

Сегодня Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев открыл Центр международного полицейского сотрудничества, который будет функционировать на базе Всероссийского института повышения квалификации МВД России в Домодедово в период предстоящего чемпионата мира по футболу. В торжественной церемонии приняли участие руководители МВД России и ФСБ России, представители посольств, Оргкомитета «Россия-2018», FIFA и депутаты Госдумы.Приветствуя гостей, Глава МВД России отметил, что важнейшим условием успешного проведения турнира является обеспечение высокого уровня безопасности спортсменов, болельщиков и гостей.Формирование временного органа управления по международному взаимодействию с представителями полиции зарубежных стран основано на общепринятой мировой практике: «Основной целью совместной деятельности является сведение к минимуму правонарушений болельщиков в регионах, где пройдут матчи. Особое внимание будет сосредоточено на интегрировании комплекса мер по безопасности всех клиентских групп чемпионата в единую систему. Рассчитываем на высокопрофессиональный и конструктивный диалог», - подчеркнул Министр.Глава ведомства сделал акцент на том, что опыт обеспечения правопорядка в ходе международных мероприятий такого масштаба в России имеется. Здесь проводились Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры, Кубок Конфедераций FIFA, чемпионаты мира и Европы по различным видам спорта. «Мы дорожим достигнутым уровнем полицейского сотрудничества и осознаем его значимость. Наша общая задача – в любой ситуации реагировать быстро, грамотно, в рамках правового поля. Считаю, что эффективное партнерство, включая оптимально выстроенную систему взаимодействия офицеров связи и мобильных групп, позволит достичь желаемых результатов», - констатировал Владимир Колокольцев.Мероприятие состоялось в День России – один из главных государственных праздников, и Министр внутренних дел выразил надежду на то, что у иностранных гостей будет время поближе познакомиться с историей нашей страны, ее культурой и традициями, почувствовать национальное гостеприимство и открытость.«Желаю всем успехов, ярких позитивных впечатлений от праздника футбола в России!», - этими словами завершил свое выступление Владимир Колокольцев.Затем участники торжественной церемонии осмотрели служебные помещения Центра и побеседовали с представителями правоохранительных органов зарубежных государств.СправочноВ состав Центра вошли полицейские из государств-участников чемпионата мира по футболу FIFA, а также Катара – организатора чемпионата мира по футболу в 2022 году и сотрудники подразделений центрального аппарата Министерства.Часть зарубежных полицейских будет постоянно дислоцироваться на базе Центра в качестве офицеров связи, другие в составе мобильных групп будут выполнять задачи по охране общественного порядка в городах, где пройдут матчи их национальных сборных.