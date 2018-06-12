США и КНДР нацелены на установление новых отношений, которые станут вкладом в мир и процветание Корейского полуострова и всего мира. Об этом говорится в тексте итогового документа, подписанного на саммите на острове Сентоса в Сингапуре американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

США и КНДР нацелены на установление новых отношений, которые станут вкладом в мир и процветание Корейского полуострова и всего мира. Об этом говорится в тексте итогового документа, подписанного на саммите на острове Сентоса в Сингапуре американским президентом Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном.КНДР "привержена работе над завершением денуклеаризации Корейского полуострова", при этом Вашингтон и Пхеньян намерены объединить усилия по построению там "продолжительного и стабильного режима мира".Также Вашингтон и Пхеньян обязались работать над поиском останков погибших военнопленных в Корейской войне и репатриировать уже идентифицированные останки, передает "Интерфакс".В целях претворения в жизнь договоренностей двух стран с КНДР в ближайшее время будет контактировать госсекретарь США Майк Помпео. Со стороны Пхеньяна переговоры с ним будет вести представитель КНДР соответствующего ранга.На данный момент прямых дипломатических отношений между США и КНДР нет — интересы Вашингтона в Пхеньяне представляет посольство Швеции. Корейская война 1950-1953 годов закончилась подписанием соглашения о перемирии, и формально США и КНДР до сих пор находятся в состоянии войны, напоминает ТАСС.