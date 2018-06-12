На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова выложила короткий милый ролик со своим котом по кличке Лаки. Удивительно, но даже здесь въедливые критики нашли к чему придраться.

На своей странице в Instagram Анастасия Волочкова выложила короткий милый ролик со своим котом по кличке Лаки. Удивительно, но даже здесь въедливые критики нашли к чему придраться.Судя по странице Анастасии Волочковой в Instagram, балерина празднует День России дома. Теплой душевной атмосферой уютного особнячка балерина решила поделиться и со своими подписчиками.Танцовщица опубликовала видео со своим котом Лаки, который сидит на подоконнике. Однако недоброжелатели обратили свое внимание не на пушистого питомца балерины, а на промелькнувшие в кадре окна. Они, по мнению требовательных критиков, слишком грязные."Окна конечно очень грязные, но Лолка жила в ауле, ей простительно не видеть таких вещей! (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "ПОЗОРИЩЕ, ЧТО ГОЛОВА, ЧТО ОКНА В ДОМЕ", "Чем кальян лепестками закидывать,окна лучше бы помыли!", – бесновались критики.От дошедших до исступления комментаторов досталось даже коту. Дескать, он и страшный, и ленивый, и нечесаный, и такой же грязный, как и окна.Впрочем. нашлись и те, кто встал на защиту Анастасии Волочковой. "все мы простые смертные и имеем грязные окна порой", "Чего Вы цепляетесь к Насте, на свои окна посмотрите", "Такие все чистюли ...", – пытались образумить разошедшуюся толпу отчаянные одиночки.Отметим, до этого балерина выложила на своей странице в Instagram короткий ролик, демонстрирующий ухоженный сад у дома Анастасии Волочковой. В кадр попал и кальян, который ранее также становился объектом критики со стороны подписчиков.