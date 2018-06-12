12.06.2018

2018-06-12 12:05:17

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка, 38» (20 (9621) от 12 июня 2018 года).

ДЕНЬ РОССИИ

День России, ежегодно отмечаемый 12 июня, — совсем молодой, но очень значительный, важный государственный праздник. 12 июня можно уверенно назвать днём рождения Российской Федерации. Именно в этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Читайте на странице 2.



У ПРАВООХРАНИТЕЛЕЙ — ЮБИЛЕЙ!

5 июня в Главном управлении МВД России по городу Москве прошли торжественные мероприятия, посвящённые 300-летию российской полиции. Именно в этот день ровно три века назад царь Пётр Первый подписал документ, который положил начало полицейской службе России. Подробности читайте на странице 2.



НАЗНАЧЕНИЕ

Начальник ГУ МВД России по г. Москве генерал-лейтенант полиции Олег Баранов представил личному составу столичного главка нового руководителя УВД по Северному административному округу столицы. Читайте на странице 2.



СПАСАТЕЛИ НА ВОДАХ ГОТОВЫ К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ

Погожую тишину пляжей Большого Строгинского затона столицы в этот предпоследний майский день внезапно нарушили пронзительные звуки сирены. И загорающие, и прогуливающиеся по набережной москвичи неожиданно стали свидетелями впечатляющего зрелища. Читайте на странице 3.



КТО ЗАПИСАЛСЯ В ДОБРОВОЛЬЦЫ

Первую смену детей принял оздоровительный лагерь Центра реабилитации «Бугорок» ФКУЗ «МСЧ МВД России по г. Москве». Всего за лето здесь с максимальной пользой отдохнут свыше 2 тысяч мальчишек и девчонок из семей сотрудников и работников столичного гарнизона органов внутренних дел. Читайте на странице 3.



ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Руководство и коллегия Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по городу Москве поздравляют личный состав и ветеранов с 35-й годовщиной со дня образования пресс-служб и подразделений общественных связей в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации! Подробнее на странице 4.



КАК РОЖДАЛАСЬ СЛУЖБА

Центр общественных связей возник не сам по себе. Это было веление времени. Читайте на странице 4.



ТОГДА ВСЁ БЫЛО ВПЕРВЫЕ...

Это сейчас международная полицейская деятельность не вызывает удивления. Зайдёшь на сайт столичного правоохранительного главка или полистаешь «Петровку, 38» и видишь, как много делегаций из различных стран приезжает к нам в гости, да и наши полицейские нередко выезжают за рубеж. Подробности на странице 4.



ЛЮБИТЕЛИ СТАЛИ ПРОФЕССИОНАЛАМИ

«Петровка, 38» — старейшая телепрограмма правоохранительной тематики. Она уже заняла своё достойное место на медиарынке. Рейтинг её постоянно растёт вот уже на протяжении более чем двух десятков лет. А как всё начиналось? Читайте на странице 5.



УОС — МОЙ ВТОРОЙ ВУЗ

В пресс-службу главка я попал, как Чацкий… с корабля, только не на бал, а на работу. Это не шутка. Ведь до этого я, по окончании военно-морского отделения Львовского ВВПУ в 1991 году, служил в газете Краснознамённой Ленинградской военно-морской базы «Советский моряк» в Кронштадте. Подробности читайте на странице 5.



В ГОСТЯХ У БЕЛОСНЕЖКИ

1 июня — Международный день защиты детей — дети и внуки сотрудников столичной полиции по традиции отмечали в Московском молодёжном театре под руководством Вячеслава Спесивцева. Как всегда, здесь было шумно и весело, юные граждане были главными гостями, а взрослые очень постарались, чтобы на этом празднике никто не скучал. Читайте на странице 6.



РАДОСТЬ ОТ «РАДУГИ»

Московский городской совет женщин совместно с Советом отцов столицы и Благотворительным фондом «Петровка, 38» организовали праздник «Радуга детства». Традиционное мероприятие, прошедшее в Государственном училище циркового и эстрадного искусства им. М. Н. Румянцева (Карандаша), было приурочено к Международному дню защиты детей. Читайте на странице 7.



С МУЗЫКОЙ И ЮМОРОМ

День защиты детей — отличный повод сделать приятное детям! Так и произошло в Культурном центре столичного полицейского ведомства, где прошёл концерт оркестра полиции ГУ МВД России по г. Москве под руководством главного дирижёра капитана внутренней службы Игоря Канурина. Читайте на странице 7.



НАСТОЯЩИЙ ПРАЗДНИК

Полицейские УВД по ЮВАО в преддверии Международного дня защиты детей посетили подшефную школу-интернат имени Ю.В. Никулина. Читайте на странице 7.



РАДУШИЕ — ЮЖНОЕ, ПОРЯДОК — ОБЩИЙ

О режиме поддержания правопорядка в округе и о людях, его определяющих, мы разговариваем с начальником УВД по ЮАО ГУ МВД России по г. Москве генерал-майором полиции Романом Плугиным. Читайте на странице 8.



ЖЕНА ПЛОХОГО НЕ ПОСОВЕТУЕТ

Всем своим видом и поведением врио начальника Центра кинологической службы УВД по ЮАО старший лейтенант полиции Максим Ряснов подтверждает известное правило, что в кинологической службе не может быть людей злых, хмурых, недоброжелательных. Таких служебные собаки просто не потерпят. Читайте на странице 9.



БЫТЬ РЯДОМ

К директору одной из московских школ пришла мама шестиклассника и рассказала, что у неё пропали ювелирные украшения. По словам родительницы, её сын пригласил в гости двоих приятелей­сверстников. А после их ухода женщина обнаружила пропажу. Продолжение на странице 9.



ОРГАНИЗОВАЛИ ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

На юге столицы стартовала Всероссийская акция «Каникулы с Общественным советом». Сотрудники полиции Южного административного округа г. Москвы совместно с членами Общественного совета при УВД по ЮАО провели детский праздник. Читайте на странице 9.



ПРОЙТИ НОВЫЙ УРОВЕНЬ

Три года подряд старший оперуполномоченный по особо важным делам ОЭБиПК УВД по ЮЗАО майор полиции Александр Брусницын становится победителем в конкурсе на звание «Лучший сотрудник подразделений экономической безопасности и противодействия коррупции». Читайте на странице 10.



ИЗ «ТРУДНЫХ» — В ЛЮДИ

С героиней этого очерка я встретился в … стрелковом тире. Здесь старший лейтенант полиции Елена Зайцева готовилась к предстоящему конкурсу профессионального мастерства ведомственного масштаба, ведь в минувшем году она завоевала «золото» на гарнизонном состязании. Подробности читайте на странице 10.



НА ВИНТАХ МУЛЬТИКОПТЕРОВ

18 мая 1992 года считается датой создания авиационного отряда специального назначения столичных правоохранительных органов. Именно в этот день московским милиционерам в торжественной обстановке вручили символические ключи от вертолёта Bell 206 JetRanger. Подробности читайте на странице 11.



С ОТТЕНКОМ КАРАМЕЛИ

На главной культурной площадке столичного полицейского ведомства — Культурном центе ГУ МВД России по г. Москве праздник, посвящённый Дню защиты детей, собрал на увлекательную программу номинантов конкурса фотографии «Будни и праздники дружной семьи». Читайте на странице 11.



УГОЛОВНЫЙ РОЗЫСК. НАЧАЛО ЛЕГЕНДАРНОЙ ИСТОРИИ

Газета «Петровка, 38» продолжает публикацию специальных выпусков, посвящённых 100-летней истории Московского уголовного розыска. Они формируются из материалов книги об истории Московского уголовного розыска, создаваемой Советом ветеранов МУРа под общей редакцией Юрия Григорьевича Федосеева — начальника МУРа в 1991—1994 годах. Подробности читайте на страницах 12-13.



И ЗВУЧАЛИ МЕЛОДИИ СЕРДЦА

31 мая в Культурном центре ГУ МВД России по г. Москве состоялся гала-концерт победителей смотра-конкурса художественной самодеятельности, посвящённый 300-летию российской полиции. Подробнее на странице 14.



ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ АТТЕСТАЦИИ СОТРУДНИКОВ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Как неоднократно указывал Конституционный суд Российской Федерации, служба в органах внутренних дел является особым видом государственной службы. Она направлена на реализацию публичных интересов, что предопределяет наличие у сотрудников, проходящих службу в этих органах, специального правового статуса, обусловленного выполнением конституционно значимых функций по обеспечению правопорядка и общественной безопасности. Подробности читайте на странице 14.



ПОДРОБНО О ЛЬГОТАХ

Среди читателей газеты «Петровка, 38» немало пенсионеров системы МВД. Судя по редакционной почте, представителям старшего поколения и тем, кто только собирается на заслуженный отдых, крайне интересно знать не только о том, какими льготами пользуются люди, отдавшие годы правоохранительной деятельности, но и каким образом работает этот механизм. Подробнее на странице 15.



ПРОФИЛАКТИКА БЕШЕНСТВА

Последнее пятилетие характеризуется активным распространением бешенства среди животных на территории Центрального федерального округа Российской Федерации. В Московском регионе сохраняется неблагоприятная эпизоотическая ситуация по бешенству. Читайте на странице 15.



ЭТОТ НЕСРАВНЕННЫЙ ЛЕВ ЯШИН

Скажите, как о нём рассказывать, какие слова подбирать, если уже всё сказано, если тысячи, десятки тысяч статей и репортажей, воспоминаний и книг о нём написаны. А может, ещё не всё? Читайте на странице 16.



Эти и многие другие материалы Вы можете прочитать на официальном сайте газеты www.petrovka-38.com. Также, если Вы хотите получать газету «Петровка, 38» на дом, можно оформить подписку на Почте России. Подписной индекс 55054. Редакция газеты «Петровка, 38» ГУ МВД России по г. Москве.