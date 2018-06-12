Судя по результатам встречи лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре, очевидным победителем в противостоянии стал Ким Чен Ын, утверждает немецкий телеканал Welt.

Судя по результатам встречи лидеров США и Северной Кореи в Сингапуре, очевидным победителем в противостоянии стал Ким Чен Ын, утверждает немецкий телеканал Welt.По мнению эксперта по вопросам политики безопасности Маркуса Кайма, лидер КНДР добился признания своего режима, при этом практически ничего не предложив взамен, кроме расплывчатых обещаний относительно ядерного разоружения. Правда, оговорился эксперт, возможно, существуют какие-то договоренности, которые были заключены "за кулисами" и не были озвучены публично."Перед пресс-конференцией у меня лично сложилось впечатление, что в этом противостоянии Дональд Трамп находится в более сильной позиции, чем Ким. После нее мне показалось, что уже нет", — приводит слова эксперта RT.Как отметил Кайм, по итогам встречи Ким получил, что хотел: "во-первых, повышение — с ним общались на равных; он получил легитимизацию своего режима, своей власти". В ответ прозвучало "слабое обязательство" по ядерному разоружению, но это относительно немного, отметил эксперт. К тому же, добавил он, следует принимать во внимание историю северокорейского режима, который не раз обманывал именно в этих вопросах.Кремль итоги встречи президента Дональда Трампа и Ким Чен Ына оценил положительно. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что состоявшаяся встреча — это позитивный факт, и необходимым шагом для снижения напряженности на Корейском полуострове является прекращение провокаций со стороны США.Союзники Вашингтона в мире также позитивно оценили состоявшиеся переговоры. Как заявила представитель ЕС по иностранным делам Федерика Могерини, мир на Корейском полуострове может воцариться только благодаря дипломатии, а полная и необратимая денуклеаризация Корейского полуострова – достижимая цель. Со своей стороны глава МИД Великобритании Борис Джонсон указал, что стремление КНДР к денуклеаризации – гарантия процветающего будущего. А японский премьер Синдзо Абэ заверил, что Токио приложит все усилия для решения вопросов, связанных с Северной Кореей, в сотрудничестве с международным сообществом, в частности с Россией.Первый в истории саммит лидеров США и КНДР состоялся во вторник, 12 июня, в Сингапуре. Стороны подписали итоговый документ, в котором Трамп и Ким обязуются выполнить положения совместного заявления в полном объеме и без промедлений. КНДР взяла на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны США.