Мадридский Реал определился с кандидатурой главного тренера. Им стал 51-летний Юлен Лопетеги, возглавляющий сейчас сборную Испании.

Мадридский "Реал" определился с кандидатурой главного тренера. Им стал 51-летний Юлен Лопетеги, возглавляющий сейчас сборную Испании.Лопетеги начнет работать с "Реалом" по окончанию чемпионата мира. Сборная Испании, не проигравшая под его руководством н одного матча, проведет на групповом этапе матчи с командами Португалии (17 июня в Сочи), Ирана (20 июня в Казани) и Марокко (25 июня в Калининграде).Юлен Лопетеги в прошлом известный вратарь, успевший поиграть и в "Реале" и в "Барселоне". Но свои лучшие годы баск провел в "Логроньосе", где его партнером был российский нападающий Олег Саленко. До того, как возглавить в 2016 году сборную Испании, Юлен тренировал молодежную сборную страны.