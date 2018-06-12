В мероприятии приняли участие начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и губернатор области Светлана Орлова.
12 июня, в День России, во Владимирском Доме Дружбы состоялась торжественная церемония вручения паспортов гражданина Российской Федерации школьникам, достигшим высоких результатов в учебе и спорте, в творчестве, а также активно проявившим себя в общественной жизни.
Началась церемония исполнением Гимна Российской Федерации.
Главный документ 28 ребятам из разных районов тридцать третьего региона вручали начальник УМВД России по Владимирской области генерал-майор полиции Василий Кукушкин и губернатор области Светлана Орлова
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В напутственном слове начальник регионального Управления МВД пожелал ребятам всегда оставаться достойными гражданами своей страны, любить и защищать её, и, вне зависимости от того, как сложится судьба, не забывать о своих корнях и малой родине.
Завершилось мероприятие традиционным чаепитием, на котором юные граждане России смогли пообщаться с руководителями органов законодательной и исполнительной власти Владимирской области и другими официальными лицами.
Торжественные мероприятия по вручению паспортов юным гражданам России, достигшим четырнадцатилетия, прошли в преддверии Дня России во многих районах Владимирской области. Руководители Отделов по вопросам миграции территориальных органов внутренних дел на районном уровне и органов местного самоуправления рассказали ребятам о правах и обязанностях, которые они наделяются вместе с вручением паспорта, об основных законах Российской Федерации и о других аспектах правовой сферы.
По общему мнению и ребят и их родителей этот день стал одним из самых важных в их жизни.