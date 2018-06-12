Туринский футбольный клуб Ювентус продолжает переговоры по переходу российского полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. При этом итальянская команда уже готова увеличить свое предложение.

Туринский футбольный клуб "Ювентус" продолжает переговоры по переходу российского полузащитника московского ЦСКА Александра Головина. При этом итальянская команда уже готова увеличить свое предложение."Ювентус" настроен всерьез и на данный момент является фаворитом в борьбе за россиянина, отмечает "Спорт-экспресс". Туринский клуб готов увеличить предложение до 20 миллионов евро с бонусами, однако армейцы просят за Головина 25.