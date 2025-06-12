Самыми посещаемыми врачами в 2025 году по данным «Согласия» стали терапевты, неврологи и гинекологи

В грядущее воскресенье все врачи, медсестры, санитары и другие работники сферы здравоохранения страны будут отмечать свой профессиональный праздник – День медицинского работника. И в честь приближающегося праздника аналитики страховой компании «Согласие» подсчитали, где и к каким врачам ходят чаще всего, как помогает телемедицина, а также рассказали о примечательных случаях помощи в текущем году. Для анализа использовалась статистика обращений по полисам ДМС с января по май 2025 года.Так, наиболее посещаемыми врачами оказались терапевты – к ним обращались в 20,6 % случаев. На втором месте по посещаемости оказались неврологи (11,3 %), далее же идут гинекологи – их посещали в 10,8 %.При анализе запросов на онлайн-консультацию врачей ранжирование сильно меняется. И хотя первыми все еще остаются терапевты (43,3 % дистанционных обращений), то следом идут эндокринологи (8,5 %) и гастроэнтерологи (8,1 %).Всего на медицинский пульт страховой компании «Согласие» с начала года поступило более 120 тысяч звонков, связанных как с получением врачебной консультации, так и с организацией амбулаторных приемов, согласованием медицинских услуг и вызовом врачей и скорой медицинской помощи на дом. При этом, как отмечают эксперты, примерно в 30 % случаев у застрахованных возникает сложность при выборе необходимого специалиста, особенно когда симптомы могут относиться к смежным направлениям. При этом они также отметили, что примерно 40 % застрахованных при обращении выбирают конкретную клинику или определенного врача. В большинстве случаев это касается повторных визитов – когда пациент возвращается к тому же специалисту для контроля динамики после проведенного обследования или лечения.Самым загруженным месяцем как при очных приемах в клиниках, так и при обращениях на медицинский пульт «Согласия» оказался март. На очные приемы пришлось 26,1 %. Также сотрудники медицинского пульта отметили, что больше всего звонков поступает в рабочие часы в среду и четверг.Среди регионов лидерами, что не удивительно, оказались Москва и Санкт-Петербург. При общем подсчете на них пришлось 74 % обращений. При исключении двух столиц из подсчета картина меняется – на первых местах оказались Красноярск (20 %), Кемерово (17 %) и Пермь (7 %).При этом врачебная помощь в рамках полиса добровольного медицинского страхования не уступает в доступности привычной помощи по ОМС или за личные средства обратившегося, а иногда и превосходит их. В департаменте урегулирования убытков по личным видам страхования компании «Согласие» поделились несколькими историями, когда медицинская помощь в рамках ДМС помогла спасти жизнь и получить шанс на восстановление здоровья:«Несколько лет назад во время взрыва на производстве пострадал один из застрахованных. В результате трагедии были получены множественные травмы конечностей и внутренних органов, а также ожоги более 50 %. При организации медицинской помощи сразу была организована вся необходимая медицинская помощь, привлечены врачи всех специальностей. За время лечения было проведено много операций, пересадок кожи и аллотрансплантатов, подключались методы высокотехнологичной помощи. Жизнь застрахованного была спасена. Предстоял долгий путь реабилитации и восстановления, который мы продолжаем совместно с застрахованным. Мы с 2022 года продолжаем сопровождать клиента и помогаем в рамках ДМС получить реабилитацию и восстановление функций с положительным результатом», – рассказала Людмила Страхова, заместитель директора департамента урегулирования убытков по личным видам страхования страховой компании «Согласие». – «Другой случай травматизации на производстве произошел в Ленинградской области. Так застрахованный оказался затянут в производственный станок в результате чего пострадала практически вся левая половина тела. После случившегося пострадавший был госпитализирован в районную больницу и помещен в реанимацию, однако врачи не были уверены, что получится спасти пострадавшую руку. Мы организовали перевозку пациента в Ленинградскую областную больницу, где ему провели операцию и спасли руку. На сегодняшний день лечение продолжается, и врачи дают шанс, что рука восстановится».