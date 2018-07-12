Мы видим, как НАТО разрушает свой собственный устав, ведь Альянс создавался как организация оборонного плана. При объединении Германии было подписано соглашение Два плюс четыре, в котором четко было написано, куда кто может расширяться, — заявил главред World Economy Александр Сосновский.

"Мы видим, как НАТО разрушает свой собственный устав, ведь Альянс создавался как организация оборонного плана. При объединении Германии было подписано соглашение "Два плюс четыре", в котором четко было написано, куда кто может расширяться", — заявил в эфире программы "60 минут" главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy Александр Сосновский, комментируя информацию о вступлении Грузии в НАТО.По его словам, после 1990 года Североатлантический союз делает все, чтобы эти соглашения поломать."Правила, которые еще вчера казались незыблемыми, сегодня не стоят ничего, — подчеркнул эксперт. — На сегодняшний момент НАТО — это организация нападения. То, что мы сейчас наблюдаем – это этап перехода от холодной войны к возможному началу военных действий. Мне кажется, это очень опасный шаг".Во время двухдневного саммита НАТО в Брюсселе генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия в будущем станет членом альянса."Мы полностью поддерживаем евроатлантические устремления Грузии. Грузия станет членом НАТО", — заявил Йенс Столтенберг.По его словам, альянс впечатлен прогрессом, которого Тбилиси добился на пути реформ, и призывает страну продолжать в том же духе.В мае премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили заявил, что страна вступит в НАТО к 2021 году. До этого грузинский президент Георгий Маргвелашвили говорил, что страна выполнила все пункты своего "домашнего задания", в том числе провела необходимые реформы и исполнила различные требования, которые предъявила НАТО для вступления в организацию.В российском МИД считают, что дальнейшее углубление сотрудничества Грузии и НАТО — это угроза безопасности Закавказья.Главный редактор журнала "Экспорт вооружений" Андрей Фролов, выступая в студии "60 минут" отметил, что имеющихся у России сил на юге страны вполне достаточно, чтобы умиротворить возможные грузинские выступления как против России, так и против Абхазии и Южной Осетии.По мнению эксперта, в случае агрессивных действий Тбилиси, НАТО не будет его поддерживать. Грузия интересует НАТО не своими мизерными военными возможностями, а в свете озвученной 11 июля инициативы о создании к 2020 году 30 батальонов и 30 авиаэскадрилий, готовых к развертыванию за 30 дней."Грузия интересна альянсу только как плацдарм, чтобы наращивать группировку с южного подбрюшья России", — сказал Андрей Фролов.