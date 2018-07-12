Эммануэль Макрон посетил саммит НАТО вместе со своей супругой Брижит. Однако первая леди выбрала не совсем удачный наряд для официального мероприятия.

Эммануэль Макрон посетил саммит НАТО вместе сосвоей супругой Брижит. Однако первая леди выбрала не совсем удачный наряд дляофициального мероприятия.В первый день саммита состоялсяторжественный ужин, на которые главы государств были приглашены вместе сосвоими вторыми половинами. Все внимание взяли на себя стильные супругапрезидента США Меланья Трамп и Брижит Макрон.Если первая леди СШАвыбрала романтичное кружевное платье без рукавов от Elie Saab, то жена президента Франции – строгийбрючный костюм: черныеклассические зауженные брюки и жакет с лацканами от Louis Vuitton, передает Objetivodigital.com.Сам костюм Брижитнареканий не вызывает, но дело в том, что Макрон допустила ошибку, на которую частоуказывают эксперты моды. Первая леди Франции отдала предпочтение вещам, которыеподчеркнули ее недостатки – морщины на груди и шее. Судя по всему, Макронхотела одеться сексуально и заметно, но такой выбор одежды смотрелся неуместно.Отметим, что Меланья и Брижит выглядели вместе оченьконтрастно. Пожалуй, более непохожие образы было бы сложно придумать.Напомним, Эммануэль Макронженился на Брижит Тронье в 2007 году. Женщина преподавала ему в школефранцузский язык. У пары нет общих детей, Макрон усыновил сына и двух дочерейсупруги от первого брака.