Эммануэль Макрон посетил саммит НАТО вместе со
своей супругой Брижит. Однако первая леди выбрала не совсем удачный наряд для
официального мероприятия.
Эммануэль Макрон посетил саммит НАТО вместе со
своей супругой Брижит. Однако первая леди выбрала не совсем удачный наряд для
официального мероприятия.
В первый день саммита состоялся
торжественный ужин, на которые главы государств были приглашены вместе со
своими вторыми половинами. Все внимание взяли на себя стильные супруга
президента США Меланья Трамп и Брижит Макрон.
Если первая леди США
выбрала романтичное кружевное платье без рукавов от Elie Saab, то жена президента Франции – строгий
брючный костюм: черные
классические зауженные брюки и жакет с лацканами от Louis Vuitton, передает Objetivodigital.com.
Сам костюм Брижит
нареканий не вызывает, но дело в том, что Макрон допустила ошибку, на которую часто
указывают эксперты моды. Первая леди Франции отдала предпочтение вещам, которые
подчеркнули ее недостатки – морщины на груди и шее. Судя по всему, Макрон
хотела одеться сексуально и заметно, но такой выбор одежды смотрелся неуместно.
Отметим, что Меланья и Брижит выглядели вместе очень
контрастно. Пожалуй, более непохожие образы было бы сложно придумать.
Напомним, Эммануэль Макрон
женился на Брижит Тронье в 2007 году. Женщина преподавала ему в школе
французский язык. У пары нет общих детей, Макрон усыновил сына и двух дочерей
супруги от первого брака.