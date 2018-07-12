ПАО Газпром нефть вложила в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за 10 лет (2010-2020 годы) более 80 миллиардов рублей.

ПАО "Газпром нефть" вложила в обеспечение промышленной безопасности на Омском и Московском нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) за 10 лет (2010-2020 годы) более 80 миллиардов рублей.Как сообщил заместитель генерального директора по логистике, переработке и сбыту ПАО "Газпром нефть" Анатолий Чернер, важная часть этих инвестиций — это активное развитие систем автоматизации и цифровизации производственных процессов.11-12 июля на площадке Омского НПЗ "Газпром нефти" заместитель руководителя службы Светлана Радионова провела выездное заседание научно-технического совета "Ростехнадзора", на котором сообщила, что на Омском НПЗ идет масштабная модернизация, строится много новых, технически сложных объектов."Программа обновления включает в себя внедрение самых современных систем промышленной и экологической безопасности, — пояснила Светлана Родионова. — Здесь понимают, что безопасность — не просто лозунг, это элемент экономической эффективность, то есть, безопасность — это выгодно".В свою очередь генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский отметил, что промышленная и экологическая безопасность являются приоритетом для предприятия. "Мы первыми в промышленном секторе ставим цифровые системы мониторинга воздуха и способствуем развитию таких систем на уровне региона, — рассказал он. — Наши сотрудники имеют право в любой момент остановить производство, если решат, что есть угроза промышленной безопасности или экологии. Наша цель свести травматизм, нештатные ситуации на производстве, к нулю, и мы очень близки к достижению этой цели".Данные по Московскому НПЗ привел его генеральный директор Виталий Зубер. Он сообщил, что все новые и действующие технологические объекты МНПЗ в рамках масштабной модернизации оснащаются самыми современными средствами промышленной и экологической безопасности."Персонал, который мы набираем, теперь должен не только обладать специальными знаниями по работе с цифровыми системами управления производством и эффективностью, но и разделять наши ценности, культуру безопасного и бережного производства, — подчеркнул Виталий Зубер. — Это один из ключевых критериев набора, фундамент для дальнейшего комплексного обучения наших специалистов. Важно, что обучение для работы на "Евро+" задаст новые стандарты профессиональной подготовки для всей отрасли".В рамках первого этапа модернизации московского и омского нефтеперерабатывающих заводов были построены и реконструированы ключевые технологические установки, позволившие предприятиям полностью перейти на выпуск моторного топлива "Евро-5" и значительно повысить энергоэффективность и экологичность производства. В настоящее время на предприятиях реализуется второй этап модернизации.