По мнению депутата Госдумы, предложенный законопроект ко второму чтению может претерпеть серьезные изменения

По мнению депутата Госдумы, предложенный законопроект ко второму чтению может претерпеть серьезные измененияВремя позволяет провести широкое обсуждение пенсионной реформы, чтобы собрать предложения и принять пакет законопроектов, который позволит обеспечить эффективное и уверенное развитие России, а также достойную пенсию старшему поколению. Об этом на заседании Костромской областной Думы заявил депутат Государственной Думы РФ от Костромской области Алексей Ситников.По его словам, все предыдущие версии пенсионного обеспечения не решили главной задачи — обеспечить пожилых людей достойной пенсией. Не помогли и попытки введения страховой пенсии, поскольку большинству людей было не интересно управлять своими пенсионными накоплениями.