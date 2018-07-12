Андрей Данилко сделал важное заявление. Знаменитый украинский артист сообщил, что больше не будет выступать в образе несравненной Верки Сердючки.

Андрей Данилко сделал важное заявление. Знаменитый украинский артист сообщил, что больше не будет выступать в образе несравненной Верки Сердючки.Завтра, 13 июля, в Одессе состоится последнее выступление Верки Сердючки. "Это будет грандиозное выступление артистки, которая соскучилась по своему зрителю. Яркое шоу, достойное Верки Сердючки. Она сама по себе уже праздник!" – отметил Андрей Данилко.После этого, через год, Верка Сердючка даст прощальные гастроли в украинских городах. "Под прощальным туром подразумеваются большие гастроли – некое спасибо тем людям, которые дали мне, мальчику из Полтавы, который жил в пристройке, где обои заворачивались, возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать", – цитирует популярного артиста .Неизвестно, означает ли это, что Андрей Данилко перестанет выступать в образе Верки Сердючки и в России, где, как говорят, часто появляется на корпоративах. Кстати, этого и сам артист не скрывает. Ранее Данилко рассказывал в интервью: "Это не афишные концерты вообще. И я работаю, если вы понимаете, что такое закрытая акция: гуляет, допустим, муж украинец, она русская или еврейка, они собираются… Мы там начинаем петь "Червону руту" или "гоп-гоп-гоп", и они все радуются, они все переживают. Поэтому я там выступаю, это дело каждого".Впрочем, на днях певица Лайма Вайкуле уверила общественность, что Верка Сердючка посетит ее фестиваль в Юрмале. "Андрей мог бы участвовать в моем фестивале "Рандеву" хоть каждый год. Мы с ним давно дружим и можем часами говорить по телефону. Он очень тонкий, мудрый, умный человек", – сообщила латвийская исполнительница. Верка Сердючка должна выйти на сцену концертного зала "Дзинтари" 20 июля, на так называемом "Вечере любви".