Французский игрок обороны испанского клуба Севилья Клеман Лангле стал игроком Барселоны. Каталонцы выплатили за 23-летнего француза отступные в размере 35,9 млн евро, в свою очередь назначив за него новую сумму – 300 млн евро. Контракт с Лангле рассчитан на 5 ближайших лет.

Французский игрок обороны испанского клуба "Севилья" Клеман Лангле стал игроком "Барселоны". Каталонцы выплатили за 23-летнего француза отступные в размере 35,9 млн евро, в свою очередь назначив за него новую сумму – 300 млн евро. Контракт с Лангле рассчитан на 5 ближайших лет.Лангле является воспитанником французского "Нанси", за который играл в молодежном составе и в в основе с 2013 по 2016 годы. Затем он провел два сезона в "Севилье" и вот вышел на новый уровень, заключив контракт, рассчитанный до 30 июня 2023 года, с "Барсой". Оборонец выступал за юношеские и молодежную сборную Франции, а вот во взрослую команду пока не вызывался.