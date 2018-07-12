Беременная звезда Дома-2 Алена Рапунцель накричала на мать. Длинноволосая красавица расстроена из-за измен возлюбленного Ильи Яббарова.

Беременная звезда "Дома-2" Алена Рапунцель накричала намать. Длинноволосая красавица расстроена из-за измен возлюбленного ИльиЯббарова.Татьяна Владимировна приехала на поляну, чтобы помочь дочериразрешить конфликт с избранником. Общаясь с наследницей, родительница поделиласьсвоими наблюдениями и предложила Алене забыть о неверности любимого и проститьего.Рапунцель встретила рекомендацию матери в штыки. У девушкиначалась настоящая истерика. Алена набросилась на мать с упреками. "Мне нужнапросто нормальная, человеческая, материнская поддержка. И все. Ты неподдерживаешь меня. Сидишь и говоришь: "Померись с Яббаровым. Мне его жалко".Да он козел!" – кричала звезда телестройки.Татьяна Владимировна пыталась оправдаться. "Я тебе простоговорю: дай ему шанс. Ты не хочешь. Ну ладно, не хочешь и не хочешь. Я простовысказываю свое мнение. Я вижу, что он переживает, что он тебя теряет. И мнежалко его тоже. Мне тебя жалко", – успокаивала беременную дочь женщина.Добавим, Рапунцель на грани нервного срыва. После известия обинтрижке Яббарова с бывшей участницей "Дома-2" Дарьей Осенковой у Аленыначались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянный стресс грозитпотерей ребенка. Длинноволосая красавица несколько дней провела в клинике.Добавим, что Илья не спешит вымаливать прощение невесты.Яббаров даже не решается подойти к матери своего будущего малыша. Алена в своюочередь, непреклонна. Она не знает, как сможет простить неверность любимого вовторой раз.