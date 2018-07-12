Беременная звезда Дома-2 Алена Рапунцель накричала на
мать. Длинноволосая красавица расстроена из-за измен возлюбленного Ильи
Яббарова.
Беременная звезда "Дома-2" Алена Рапунцель накричала на
мать. Длинноволосая красавица расстроена из-за измен возлюбленного Ильи
Яббарова.
Татьяна Владимировна приехала на поляну, чтобы помочь дочери
разрешить конфликт с избранником. Общаясь с наследницей, родительница поделилась
своими наблюдениями и предложила Алене забыть о неверности любимого и простить
его.
Рапунцель встретила рекомендацию матери в штыки. У девушки
началась настоящая истерика. Алена набросилась на мать с упреками. "Мне нужна
просто нормальная, человеческая, материнская поддержка. И все. Ты не
поддерживаешь меня. Сидишь и говоришь: "Померись с Яббаровым. Мне его жалко".
Да он козел!" – кричала звезда телестройки.
Татьяна Владимировна пыталась оправдаться. "Я тебе просто
говорю: дай ему шанс. Ты не хочешь. Ну ладно, не хочешь и не хочешь. Я просто
высказываю свое мнение. Я вижу, что он переживает, что он тебя теряет. И мне
жалко его тоже. Мне тебя жалко", – успокаивала беременную дочь женщина.
Добавим, Рапунцель на грани нервного срыва. После известия об
интрижке Яббарова с бывшей участницей "Дома-2" Дарьей Осенковой у Алены
начались проблемы со здоровьем. Врачи опасаются, что постоянный стресс грозит
потерей ребенка. Длинноволосая красавица несколько дней провела в клинике.
Добавим, что Илья не спешит вымаливать прощение невесты.
Яббаров даже не решается подойти к матери своего будущего малыша. Алена в свою
очередь, непреклонна. Она не знает, как сможет простить неверность любимого во
второй раз.