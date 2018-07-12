Телеведущий Андрей Малахов дал откровенное интервью. Шоумен рассказал о том, как ему удается делать одно из самых популярных шоу в стране.

Телеведущий Андрей Малахов дал откровенное интервью. Шоуменрассказал о том, как ему удается делать одно из самых популярных шоу в стране.Андрей заметил, что в новом телевизионном сезоне передачи "Прямойэфир", что выходит на канале "Россия 1", он выступит не только в качествеведущего. У Малахова новая руководящая должность.Шоумен уверен теперь одна из его главных задач – это созданиеэффективной команды. Теперь в редакции программы работает смешанная рабочаягруппа. Некоторых профи удалось переманить от беременной Леры Кудрявцевой, которые бросили ее программу "Секрет на миллион" и перешли к Андрею."Большая часть коллектива, который раньше работал на "Прямом эфире",объединилась с теми, кто пришел со мной. Плюс добавились редакторы, делавшиепрограмму "Секрет на миллион". И поначалу это было как поженить "Мерседес","Ауди" и BMW. Но надо слышать свою команду, понимать, чего они хотят. Проводимсовместные чаепития, разговариваем", – отметил Малахов.По словам телеведущего за качество контента, он личноотвечает перед телезрителями. "Для меня важно оставаться оригинальным,независимым и не помечать словом "эксклюзив" сюжеты, которые уже десять разобмусолили. Не надо обманывать зрителя! И если я пишу слово "эксклюзив", то ядействительно понимаю – такого еще не видел никто", – сообщил шоумен.Малахов отмечает, что старается найти такую тему, котораябудет интересна всем. Для того чтобы угодить публике он и его команда работаетсутками. Они изучают своего зрителя и находят именно то, что точно зацепитза живое.Шоумен заявил, что именно он придумал обнародоватьрезультаты ДНК-тестов в эфире шоу. "Этот ход, кстати, многие сейчас используют.Также эксплуатируют идеи программы "Детектор лжи", к которой я имелнепосредственное отношение. Я борюсь с самим собой. Каждый раз приходитсяпридумывать что-то новое, чтобы и мне было интересно. Прекрасно понимаю, чтоконкуренты это потом подберут и будут топтаться на месте. Получается игра водни ворота, но это удел всех, кто в этой гонке впереди", – цитирует Малаховаиздание "Московский комсомолец".