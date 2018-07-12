Телеведущий Андрей Малахов дал откровенное интервью. Шоумен
рассказал о том, как ему удается делать одно из самых популярных шоу в стране.
Телеведущий Андрей Малахов дал откровенное интервью. Шоумен
рассказал о том, как ему удается делать одно из самых популярных шоу в стране.
Андрей заметил, что в новом телевизионном сезоне передачи "Прямой
эфир", что выходит на канале "Россия 1", он выступит не только в качестве
ведущего. У Малахова новая руководящая должность.
Шоумен уверен теперь одна из его главных задач – это создание
эффективной команды. Теперь в редакции программы работает смешанная рабочая
группа. Некоторых профи удалось переманить от беременной Леры Кудрявцевой, которые бросили ее программу "Секрет на миллион" и перешли к Андрею.
"Большая часть коллектива, который раньше работал на "Прямом эфире",
объединилась с теми, кто пришел со мной. Плюс добавились редакторы, делавшие
программу "Секрет на миллион". И поначалу это было как поженить "Мерседес",
"Ауди" и BMW. Но надо слышать свою команду, понимать, чего они хотят. Проводим
совместные чаепития, разговариваем", – отметил Малахов.
По словам телеведущего за качество контента, он лично
отвечает перед телезрителями. "Для меня важно оставаться оригинальным,
независимым и не помечать словом "эксклюзив" сюжеты, которые уже десять раз
обмусолили. Не надо обманывать зрителя! И если я пишу слово "эксклюзив", то я
действительно понимаю – такого еще не видел никто", – сообщил шоумен.
Малахов отмечает, что старается найти такую тему, которая
будет интересна всем. Для того чтобы угодить публике он и его команда работает
сутками. Они изучают своего зрителя и находят именно то, что точно зацепит
за живое.
Шоумен заявил, что именно он придумал обнародовать
результаты ДНК-тестов в эфире шоу. "Этот ход, кстати, многие сейчас используют.
Также эксплуатируют идеи программы "Детектор лжи", к которой я имел
непосредственное отношение. Я борюсь с самим собой. Каждый раз приходится
придумывать что-то новое, чтобы и мне было интересно. Прекрасно понимаю, что
конкуренты это потом подберут и будут топтаться на месте. Получается игра в
одни ворота, но это удел всех, кто в этой гонке впереди", – цитирует Малахова
издание "Московский комсомолец".