Автовладельцам впору запасаться мелочью. Речь идёт о водителях, которые регулярно пользуется автопарковкой в центре города - на улице Спасской. К чемпионату мира по футболу свободный въезд на эту парковку закрыли и установили шлагбаум. Но с окончанием мундиаля снова бесплатной стоянка уже не станет. Как восприняли горожане такие перемены? И почему автовладельцев лишили практически единственной свободной стоянки в центре города? Выясняла Валентина Мартынова.

Автовладельцам впору запасаться мелочью. Речь идёт о водителях, которые регулярно пользуется автопарковкой в центре города - на улице Спасской. К чемпионату мира по футболу свободный въезд на эту парковку закрыли и установили шлагбаум. Но с окончанием мундиаля снова бесплатной стоянка уже не станет. Как восприняли горожане такие перемены? И почему автовладельцев лишили практически единственной свободной стоянки в центре города? Выясняла Валентина Мартынова.(ул. Спасская)Будка со специалистом паркинга и красно-белый шлагбаум. Теперь на этой парковке на Спасской бесплатно можно поставить машину только на полчаса. А за остальное время нахождения на стоянке водители платят - по тарифу - 20 рублей за каждые 30 минут. Такая пропускная система на парковке, которая прежде была бесплатной, появилась чуть меньше месяца назад. Работник стоянки объясняет, с появлением шлагбаума потока машин меньше не стало, зато порядка теперь больше.Дмитрий, сотрудник паркинга: "Есть которые и возмущаются, которым не нравится. А в основном все уже привыкли, нормально. Говорят, даже места вроде побольше стало, а то ставили, говорят, не выехать, ни заехать. Никто не регулировал ничего".Олег, автовладелец: "Проблема, да, это сложно: найти место в центре города, припарковаться. Есть места, но сложно их найти. То, что платная, конечно, может быть, здесь места будет побольше, свободных, здесь оплата в принципе недорогая".Алексей, автовладелец: "Хотя бы машин поменьше. А то обычно в час пик не заедешь. Хотя бы машину поставить можно, вот приехал по своим делам".Но если водители в нововведении увидели некоторые плюсы, то вот предприниматели от него существенно пострадали. Разгружать машины с товаром на стоянке теперь приходится успевать в бесплатные 30 минут, а поток клиентов и посетителей за последний месяц, говорят арендаторы, резко сократился.Ирина Смирнова, администратор кафе: "Туристы все в основном на машинах подъезжают. Там очень редко, когда кто-то пешком идёт. Это только с автобусами. Автобусы ставить негде. На Спасской запретили стоянку, остановку, центральная Московская тоже запрещённая. Остаётся только здесь, а здесь порядку в постановке машин стало больше, а людей стало меньше".По словам Ирины, для предпринимателей, чьи кафе и офисы находятся в районе стоянки, пропуска выдали из расчета размеров их помещений - на каждые 200 квадратов бесплатный пропуск, то есть парковочное место, только на одну машину сотрудника или владельца. В итоге собственники маленьких помещений остались не удел и вынуждены платить за стоянку за полное свое рабочее время. Кто-то, кто успевает, ставит теперь машины в маленьком проезде с улицы Московской, в итоге здесь совсем не остается места для пешеходов. Но сотрудник парковки уверяет, для постоянных клиентов здесь есть абонементы.Дмитрий, сотрудник паркинга: "Абонементы круглосуточные, есть дневные. Дневной абонемент стоит 2500 - это с 8 утра до 10 вечера. Круглосуточный 3800.Кроме того, объясняет представитель мэрии, из 63 парковочных мест на стоянке - 40 выделено бесплатно именно для предпринимателей. А что касается самого факта установки здесь шлагбаума, то это было сделано для безопасности людей к открытию мундиаля и работы фанзоны на Георгиевской. Дальше эта форма работы паркинга сохранится, уже сейчас объявлен конкурс, победитель которого и будет обслуживать территорию. Изначальная стоимость годовой аренды этого участка в центре города около 500 тысяч рублей.Александр Карпилович, начальник городского управления по связям с общественностью и СМИ: "Парковка ведь это не просто шлагбаум и аккуратно покрашенные бордюрчики. или там нанесенная разметка. Это еще и обязательная охрана автомобилей, владельцы вот этого парковочного пространства несут ответственность за сохранность машин. То есть это должно быть цивилизовано, и я как автолюбитель, или вы как автолюбитель, или какой-нибудь турист, оставляя автомобиль здесь, в этом месте должен быть спокоен за эго сохранность".В итоге, останутся ли вообще в центре города бесплатные парковки, пока большой вопрос. Возможно, в ближайшем будущем посетителям исторической части Владимира придется обязательно запасаться мелочью на паркинг или прогуливаться пешком.