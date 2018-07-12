Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект об отмене роуминга. Об этом сообщается на сайте парламента. Речь идёт об отмене дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от того, в каком регионе находится абонент.

Депутаты Госдумы в первом чтении поддержали законопроект об отмене роуминга. Об этом сообщается на сайте парламента. Речь идёт об отмене дифференцированных тарифов на услуги связи в зависимости от того, в каком регионе находится абонент. Авторы законопроекта называют роуминг лишь дополнительным источником доходов определенных операторов связи. Депутаты считают, что отмена роуминга сделает тарифы более понятными для абонентов.