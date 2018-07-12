Эксперты выяснили, что более 130 миллионов девочек по всему миру не посещают школу. Из-за этого глобальная экономика каждый год теряет до 30 триллионов долларов.

Эксперты выяснили, что более 130 миллионов девочек по всему миру не посещают школу. Из-за этого глобальная экономика каждый год теряет до 30 триллионов долларов.Исследователи оценили прирост благосостояния, которое могли бы дать всему миру женщины, не получившие базового образования. Так, если бы каждая девочка оканчивала 11 классов школы, то совокупный заработок представительниц прекрасного пола привносил бы в глобальную экономику от 15 до 30 триллионов долларов в год.Судя по статистке, около 132 миллионов девочек до 17 лет во всем мире не ходят школу. Девять из десяти девушек получают начальное образование, но только три из четырех оканчивают учебное заведение, передает телеканал "".Кроме того, в опубликованном докладе Всемирного банка также указываются социальные преимущества образования. Так, женщины, окончившие школу, реже сталкиваются с насилием в семье, отличаются более высоким уровнем психологического благополучия, а также имеют хорошую зарплату.Исполнительный директор Всемирного банка Кристалина Георгиева убеждена, что "гендерное неравенство не может стать на пути мирового прогресса. "Неравенство в образовании — еще одна проблема, которую можно исправить и которая обходится миру в триллионы долларов", – резюмировала она.