Чемпион мира по боксу среди профессионалов по четырем ведущим версиям британец Энтони Джошуа выразил желание весной будущего года выйти на бой с американцем Деонтеем Уайлдером, владеющим титулом Всемирного боксерского союза (WBC). Уайлдер пока думает над предложением английского боксера.

Чемпион мира по боксу среди профессионалов по четырем ведущим версиям британец Энтони Джошуа выразил желание весной будущего года выйти на бой с американцем Деонтеем Уайлдером, владеющим титулом Всемирного боксерского союза (WBC). Уайлдер пока думает над предложением английского боксера."Уверен, что бой Джошуа и Уайлдера состоится, — цитирует Boxingscene менеджера Джошуа Эдди Хирна. – Настал тот момент, чтобы Деонтей перестал валять дурака и подружился со здравым смыслом. Я поговорил с Энтони, и мы решили заранее прописать в контракте все те пункты, которые мы согласовали с Уайлдером".По словам Хирна, его подопечный просто поставит подпись под контрактом со своей стороны и будет ждать: "Энтони сказал: "Давай мы подпишем и положим бумагу перед ними, чтобы они не думали, что мы блефуем или не хотим драться".На следующей неделе Джошуа проведет пресс-конференцию, посвященную бою, в США. "И думаю это хороший момент для того, чтобы сказать, что мы сделали все, что могли. Скрещиваю пальцы и надеюсь, что бой Джошуа – Уайлдер состоится 13 апреля 2019 года на лондонском стадионе "Уэмбли", – сказал Хирн.Тем не менее, ближайший поединок Джошуа должен провести против обязательного претендента на титул Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянина Александра Поветкина. Дата этого боя также пока не названа и обсуждается сторонами.