Певец Шура лишился дорогостоящей недвижимости в Москве. Артиста
обвели вокруг пальца мошенники.
Певец Шура лишился дорогостоящей недвижимости в Москве. Артиста
обвели вокруг пальца мошенники.
В 2002 году артист решил купить квартиру. Он обратился в
компанию "Столица", с сотрудниками которой он на тот момент дружил. Работники организации
подобрали Шуре выгодный контракт с ЗАО "Градострой". По договору жилье артисту
отдали по себестоимости – 900 долларов за метр, в общей сложности апартаменты
стоили 95 тысяч долларов. В то время курс доллара был около 28 рублей.
Договорились, что деньги артист будет отдавать частями.
Первый взнос 30 тысяч. "Но я на тот момент был наркоман еще тот, и для меня это
были бешеные деньги. Беда в том, что я не был юридически подкован, не читал
никаких бумаг, занимался своей карьерой. Мне было некогда во все вникать. Я
лишь исправно носил денежки в компанию. У меня оставался долг – 25 тысяч, но
мне сказали, что я могу въезжать в квартиру, делать там ремонт и жить.
Договорились, что эти деньги я либо отработаю бартером за свои концерты, либо
внесу позднее. Я так и сделал", – вспоминает звезда.
Артист сделал ремонт, который обошелся ему более чем в три
миллиона рублей и вселился, как ему казалось, в свою квартиру. "И вот наступает мой день рождения в этом году. Через три
дня после него я выхожу на улицу, чтобы купить водички. А у подъезда стоят два
красивых молодых человека с бумагами на мою квартиру и абсолютно культурно,
безо всяких наездов говорят: "Александр, мы приобрели эту квартиру!" – вздыхает
звезда.
Как оказалось "Столица" оформила квадратные метры на своего
сотрудника Арабова Мурада Мансуровича. А после недвижимость была продана третьим
лицам, которые также планируют сбыть апартаменты.
"Я в шоке, убегаю с горя в кусты реветь, – продолжил Шура -
Боялся, что сейчас вообще зайдут за мной в квартиру и тут же меня выселят. Но
слава Богу, мы с новыми собственниками договорились, что я у них арендую жилье
на полгода за 60 тысяч рублей в месяц".
Исполнитель отметил, что он не впервые оказался без жилья. В
начале своей карьеры, когда он только перебрался в Москву, будущей звезде
довелось целую неделю спать в Ботаническом саду, питаясь растущими там ягодами.
"Начинал боомжем, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идти
жить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботанического
сада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой",
– цитирует звезду