Певец Шура лишился дорогостоящей недвижимости в Москве. Артиста обвели вокруг пальца мошенники.

Певец Шура лишился дорогостоящей недвижимости в Москве. Артистаобвели вокруг пальца мошенники.В 2002 году артист решил купить квартиру. Он обратился вкомпанию "Столица", с сотрудниками которой он на тот момент дружил. Работники организацииподобрали Шуре выгодный контракт с ЗАО "Градострой". По договору жилье артистуотдали по себестоимости – 900 долларов за метр, в общей сложности апартаментыстоили 95 тысяч долларов. В то время курс доллара был около 28 рублей.Договорились, что деньги артист будет отдавать частями.Первый взнос 30 тысяч. "Но я на тот момент был наркоман еще тот, и для меня этобыли бешеные деньги. Беда в том, что я не был юридически подкован, не читалникаких бумаг, занимался своей карьерой. Мне было некогда во все вникать. Ялишь исправно носил денежки в компанию. У меня оставался долг – 25 тысяч, номне сказали, что я могу въезжать в квартиру, делать там ремонт и жить.Договорились, что эти деньги я либо отработаю бартером за свои концерты, либовнесу позднее. Я так и сделал", – вспоминает звезда.Артист сделал ремонт, который обошелся ему более чем в тримиллиона рублей и вселился, как ему казалось, в свою квартиру. "И вот наступает мой день рождения в этом году. Через тридня после него я выхожу на улицу, чтобы купить водички. А у подъезда стоят двакрасивых молодых человека с бумагами на мою квартиру и абсолютно культурно,безо всяких наездов говорят: "Александр, мы приобрели эту квартиру!" – вздыхаетзвезда.Как оказалось "Столица" оформила квадратные метры на своегосотрудника Арабова Мурада Мансуровича. А после недвижимость была продана третьимлицам, которые также планируют сбыть апартаменты."Я в шоке, убегаю с горя в кусты реветь, – продолжил Шура -Боялся, что сейчас вообще зайдут за мной в квартиру и тут же меня выселят. Нослава Богу, мы с новыми собственниками договорились, что я у них арендую жильена полгода за 60 тысяч рублей в месяц".Исполнитель отметил, что он не впервые оказался без жилья. Вначале своей карьеры, когда он только перебрался в Москву, будущей звездедовелось целую неделю спать в Ботаническом саду, питаясь растущими там ягодами."Начинал боомжем, так и продолжаю. Ну что мне теперь, идтижить на ту же лавочку? Кстати, первое мое жилье в Москве после ботаническогосада было тоже на Ленинском проспекте. Я жил там вместе с проституткой Танькой",– цитирует звезду